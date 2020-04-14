 

Снизилась доля положительно относящихся к Зеленскому украинцев

14.04.2020, 19:16, Новости дня

За месяц доля граждан Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, снизилась с 46% до 44%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Нейтрально к президенту относятся 31% респондентов (в марте – 33%), отрицательно – 25% (в марте ­– 21%).

При этом с 11% до 12% возросла доля украинцев, положительно относящихся к премьер-министру Денису Шмыгалю . К премьеру нейтрально относятся 60% тех, кто знает политика (в марте – 65%), отрицательно – 29% (в марте – 25%), говорится в результатах исследования «Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране», опубликованных на сайте КМИС.

К председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально – 49% (в марте – 51%), отрицательно – 23% (в марте – 21%).

К министру внутренних дел Украины Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте – 12%) тех, кто знает политика, нейтрально – 54% (в марте – 53%), отрицательно – 32% (в марте – 35%).

Ко главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально – 51% (в марте – 56%), отрицательно – 42% (в марте – 38%).

Отмечается, что опрос  проводился 7-11 апреля.CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше).

В феврале результаты опроса показали, что число украинцев, которые считают, что новые власти пытаются улучшить ситуацию в стране и успешны в этом, сократилось с 29% до 14%.



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