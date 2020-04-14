Лавров и глава МИД Китая обсудили распространение коронавируса

14.04.2020, 19:16, Новости дня

Во вторник, 14 апреля, состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И, информирует пресс-служба МИД России.

«Министры обсудили ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции, рассмотрели предпринимаемые обеими сторонами меры по противодействию пандемии. Дана высокая оценка российско-китайскому взаимодействию в решении практических задач на этом направлении. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в целях защиты жизни и здоровья граждан двух стран и координации усилий в борьбе с пандемией на международной арене», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что в ходе беседы был затронут ряд других актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Так, министры обсудили вопросы взаимодействия РФ и КНР в ООН, а также задачи продвижения устойчивого урегулирования ситуации в Афганистане с учетом интересов стран региона.

Напомним, китайские медэксперты посетили с рабочим визитом три медучреждения в Москве, чтобы обменяться опытом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, Китай прислал в Москву более 20 тонн средств для борьбы с коронавирусом.

Отметим, по подсчетам экспертов, товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2020 года вырос на 3,4%.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.