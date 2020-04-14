Qualcomm ответили на обвинения MediaTek в использовании турборежима в бенчмарках

14.04.2020, 19:09, Разное

Официальные представители компании Qualcomm ответили на обвинения своих конкурентов из MediaTek в использовании турборежима в бенчмарках. Корпорация отрицает любую установку ускорений и считает такие действия обманом.

Крупный скандал развернулся из-за того, что инженеров MediaTek заподозрили в использовании «белых списков» приложений. Они позволяют, при тестировании в бенчмарках, применять турборежимы и ускорять систему до максимума. В свою очередь при обычном использовании владелец устройства не сможет оценить весь возможный потенциал. В MediaTek заявили, что это весьма стандартная практика, и их конкуренты тоже прибегают к подобным решениям. Хотя прямого указания, кто именно, не было, в Qualcomm решили не медлить и официально опровергли, что в их устройствах используются «белые списки».

Представители Qualcomm отметили, что любое искажение данных и намеренное увеличение производительности только для теста является обманом. Они не используют никаких турборежимов, и все результаты бенчмарков являются подлинными, ко всей этой мощности у обычного пользователя есть полный доступ в любое время.