Прослушать сердце пациента медики теперь могут удаленно

14.04.2020, 19:09, Разное

Использование цифровых технологий в сфере кардиологии в данный момент позволяет медицинскому персоналу осуществлять прослушивание тонов сердца пациента, находящегося за сотни километров от него. Об этом и других достижениях современных инноваций рассказали зарубежные эксперты.

В частности, особого внимания заслуживают цифровые стетоскопы, две наиболее известные разновидности из которых, Clinicloud и EKO Core, присутствуют на современном рынке. Посредством этих небольших, простых, портативных и интеллектуальных медицинских устройств можно теперь производить измерение частоты сердечных сокращений с последующей записью звуков легких и сердца и сохранением их в оболочке специального приложения. Причем, выполнять эти манипуляции могут как медики, так и сами пациенты. Особая ценность инновации в том, что указанные результаты возможно направлять врачу удаленно, за многие сотни километров. Более того, эти же аппараты способны за мгновения измерять температуру тела даже без контакта с кожей. Впрочем, между упомянутыми гаджетами есть и некоторое различие – аппарат EKO Core можно использовать и как традиционный стетоскоп.

Нашел применение в современной медицинской аппаратуре и искусственный интеллект. Воплощением такой идеи стал прибор, разработанный совместным американо-австралийским коллективом специалистов. Он способен производить анализ звуков сердца и легких, создавая затем уникальную биометрическую подпись и привязывая данные о географическом месторасположении и окружающей среде к каждому образцу с режиме реального времени.

Не менее интересной является разработка экспертов, представляющих Университет Иллинойса (США), – электронная татуировка. Этот вариант цифрового стетоскопа занимается обнаружением различимых шумов в человеческом теле, в том числе – звуков сердца, мышц и ЖКТ. Такая методика обеспечивает своевременное сигнализирование о проблеме в случае аномальных показателей. Об этом пишет профильное интернет-издание Medicalfuturist.com.