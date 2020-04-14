Роструд разъяснил, как будут выплачены зарплаты в нерабочем апреле

14.04.2020, 19:08, Новости дня

Все зарплаты за нерабочий из-за распространения коронавируса апрель россияне должны получить в полном объеме, сообщается на Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», – говорится в сообщении Роструда, передает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.

Так, работодатель не вправе, ссылаясь на форс-мажор, отказаться выплачивать зарплату. В то же время работнику может не выплачиваться зарплата, если речь идет о временной нетрудоспособности, отстранении от работы по вине работника, либо о длительном прогуле. Во всех других случаях – изменение режима труда, отпуска, простой – вознаграждение в том или ином размере выплачивается.

Кроме того, Роструд уточнил, что для работников организаций, на которых распространяется указ о нерабочих днях, сохраняемый размер заработной платы не изменяется.

Также работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен только по соглашению сторон.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил «карантинные каникулы» до 30 апреля и рекомендовал придерживаться режима самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.