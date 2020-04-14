Саудовская Аравия одобрила открытие российского торгпредства в стране

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14.04.2020, 19:08, Новости дня

Саудовская Аравия одобрила соглашение об открытии торгового представительства РФ в стране и саудовского торгпредства в России.

«Правительство одобрило соглашение между правительствами РФ и Саудовской Аравии о взаимном создании торговых представительств в двух странах», – сообщили в правительстве страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское агентство SPA.

В январе 2020 года саудовский консультативный совет одобрил проект соглашения между правительствами Саудовской Аравии и РФ о взаимном открытии торговых представительств.

В воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, после чего лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, подтвердив вступление в силу договоренностей.

Саудовская Аравия сообщила, что страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки, учитывая США, Канаду, Норвегию.



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