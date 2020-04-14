Сенатор обвинил Запад в попытке спровоцировать протест в РФ критикой поправок в Конституцию

14.04.2020, 19:08, Новости дня

Критикой изменений в Конституцию РФ Запад стремился спровоцировать внутренний протест в стране, сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Еще в начале года, как только президент РФ Владимир Путин предложил внести коррективы в российскую конституцию, наши зарубежные оппоненты приступили к их незамедлительному очернению, не дожидаясь даже появления текста поправок», – передает его слова РИА «Новости».

Так, уже 16 января, на следующий день после обращения президента к Федеральному Собранию, «Голос Америки», состоящий на финансировании из бюджета США, поднял шум о том, что «приоритет российского права над международным ухудшит якобы ситуацию с правами человека в РФ и усилит беззаконие», которое, по мнению американского автора, «сегодня царит в России», отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что на этой теме отметились не только американские органы государственной пропаганды, но и хорошо известные комиссии СФ пропагандисты из таких СМИ, как «Немецкая волна» и Би-би-си, а также их младшие партнеры из Прибалтики и Украины.

Сенатор напомнил, что в самих США всегда действовал абсолютный примат американского законодательства над международным.

«США никогда не признавали права международных судов рассматривать дела в отношении американских граждан. Зато схоластические нападки пропагандистов США доказывают, что для Америки международные суды и решения прочих наднациональных органов были удобным инструментом для вмешательства в суверенные дела других, включая Россию», – отметил он.

Именно поэтому предложения в Основной закон не исполнять антиконституционных решений любых внешних инстанций в отношении РФ и ее граждан вызвали столь резкую критику из Вашингтона, уверен парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что еще один медийный филиал Госдепа – «Радио Свобода» – возмущается предложением провести общероссийское голосование для введения в действие конституционных новаций.

«Вопреки здравому смыслу там лицемерно заявляют, что ожидаемое голосование граждан якобы не позволит выявить их реальное мнение», – отметил политик.

При этом сенатор напомнил, что конституция США не утверждалась всеобщим голосованием граждан, не участвуют простые американцы и напрямую в выборах президента, которые проходят через узкую коллегию выборщиков.