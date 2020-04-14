Потеря обоняния на фоне простудных симптомов? Это скорее COVID-19, а не ОРВИ

14.04.2020, 18:57, Разное

Разрозненные сообщения о том, что потеря обоняния может оказаться ранним симптомом COVID-19, многократно публиковались в течение последнего месяца. Сейчас ученые впервые обобщили данные о пациентах с таким проявлением новой коронавирусной инфекции. Их исследование опубликовано в International Forum of Allergy & Rhinology.

Ученые наблюдали за 1480 пациентами с простудными симптомами, у которых подозревали COVID-19. Все участники исследования прошли тесты на новый коронавирус, у 102 из них он был обнаружен. Исследователи опросили 59 COVID-позитивных и 203 COVID-негативных пациентов.

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