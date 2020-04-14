 

Потеря обоняния на фоне простудных симптомов? Это скорее COVID-19, а не ОРВИ

14.04.2020, 18:57, Разное

Разрозненные сообщения о том, что потеря обоняния может оказаться ранним симптомом COVID-19, многократно публиковались в течение последнего месяца. Сейчас ученые впервые обобщили данные о пациентах с таким проявлением новой коронавирусной инфекции. Их исследование опубликовано в International Forum of Allergy & Rhinology.

Ученые наблюдали за 1480 пациентами с простудными симптомами, у которых подозревали COVID-19. Все участники исследования прошли тесты на новый коронавирус, у 102 из них он был обнаружен. Исследователи опросили 59 COVID-позитивных и 203 COVID-негативных пациентов.

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Олимпийская чемпионка по плаванию сыграла свадьбу в спортивных штанах и рядом с кебабной, чтобы поскорее воссоединиться с женихом

19.02 / Врачи назвали 8 запахов от тела, которые нельзя игнорировать

25.03 / В мире: Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом?

02.04 / Мнение: Европейский авиатрафик

21.02 / Скандалы: Небо. Самолет. Министр

25.03 / Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд

11.03 / Валентина Талызина после госпитализации пожаловалась на боль в правой ноге

28.03 / OnePlus добавит долгожданную технологию в свои смартфоны

31.03 / Джиган и Оксана Самойлова разводятся

06.02 / Светлана Лобода показала на фото подросшую дочь Тильду на отдыхе в Мексике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска