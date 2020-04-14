 

В России за последние 10 лет силовиков стали в 2,5 раза реже осуждать за пытки

14.04.2020, 18:55, Новости дня

В 2019 году в России 641 сотрудник силовых органов был осужден за превышение должностных полномочий с применением насилия или специальных средств (пункты “а” и “б” ч. 3 ст. 286 УК РФ). Статистику опубликовали в Судебном департаменте при Верховном суде РФ. За последние 10 лет, если сравнивать данные 2009 и 2019 годов, число признанных виновными в пытках силовиков (сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ, Минобороны и других силовых ведомств) уменьшилось в 2,5 раза, отмечают в правозащитной организации “Зона права”. 

В последние годы количество осужденных по статье 286 УК РФ силовиков также неуклонно снижалось. В 2017 году суды по ней привлекли к уголовной ответственности 867 должностных лиц из российских силовых органов, в 2018 году – 772 сотрудника, в 2019-м за пытки был осужден только 641 силовик. При этом доля оправдательных приговоров в отношении силовиков, которых обвиняли в пытках, выросла с 4% в 2018 году, до 4,7% в 2019-м. Оправдали или прекратили дела о пытках и превышении полномочий российские суды в 2019 году в отношении 32 служащих силовых структур. 

В организации “Зона права” отдельно подчеркивают, что при назначении уголовного наказания за пытки суды редко приговаривают силовиков к реальным срокам. 

“В 2019 году почти в половине случаев должностных лиц осудили на условное лишение свободы. Еще треть случаев – это приговоры со штрафом (несмотря на то, что ч. 3 ст. 286 УК РФ относится к категории тяжких преступлений). Лишь в остальных случаях назначалось реальное лишение свободы”, – отмечает адвокат Максим Никонов, который сотрудничает с “Зоной права”. 

Девятого апреля стало известно о задержании бывшего начальника ИК №9 Ивана Савельева, которого вместе с его бывшим заместителем Иваном Ковалевым обвинили в пытках заключенного. Позднее его отправили в СИЗО, а Ковалева под домашний арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 

Также 10 апреля в иркутской колонии №15 произошел бунт заключенных из-за избиения одного из осужденных сотрудником ФСИН. Подавлять протест отправили спецназ, а зачинщиков, по словам правозащитников, приказали изнасиловать.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Поклонская сообщила, что самоизолировалась с котом

12.04 / В США врачи придумали способ не пугать коронавирусных больных костюмами химзащиты

04.03 / В Белоруссии предъявили обвинение двум россиянам по делу о взрывах на салюте в Минске

17.03 / Институт Коха: Пандемия коронавируса может затянуться на два года

18.03 / Реакция на отзыв аккредитаций у американских журналистов в Китае

14.02 / Мнения: Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

16.03 / Председатель Еврокомиссии предложила запретить въезд в ЕС на 30 дней

25.02 / Плачков: Нужно по максимуму загрузить наши ТЭС своим углем. И прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

19.02 / Госдума одобрила расширение программы маткапитала

13.02 / “Женщина на все сто”. Гайтана засветила грудь в бюстгальтере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска