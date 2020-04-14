В России за последние 10 лет силовиков стали в 2,5 раза реже осуждать за пытки

14.04.2020, 18:55, Новости дня

В 2019 году в России 641 сотрудник силовых органов был осужден за превышение должностных полномочий с применением насилия или специальных средств (пункты “а” и “б” ч. 3 ст. 286 УК РФ). Статистику опубликовали в Судебном департаменте при Верховном суде РФ. За последние 10 лет, если сравнивать данные 2009 и 2019 годов, число признанных виновными в пытках силовиков (сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ, Минобороны и других силовых ведомств) уменьшилось в 2,5 раза, отмечают в правозащитной организации “Зона права”.

В последние годы количество осужденных по статье 286 УК РФ силовиков также неуклонно снижалось. В 2017 году суды по ней привлекли к уголовной ответственности 867 должностных лиц из российских силовых органов, в 2018 году – 772 сотрудника, в 2019-м за пытки был осужден только 641 силовик. При этом доля оправдательных приговоров в отношении силовиков, которых обвиняли в пытках, выросла с 4% в 2018 году, до 4,7% в 2019-м. Оправдали или прекратили дела о пытках и превышении полномочий российские суды в 2019 году в отношении 32 служащих силовых структур.

В организации “Зона права” отдельно подчеркивают, что при назначении уголовного наказания за пытки суды редко приговаривают силовиков к реальным срокам.

“В 2019 году почти в половине случаев должностных лиц осудили на условное лишение свободы. Еще треть случаев – это приговоры со штрафом (несмотря на то, что ч. 3 ст. 286 УК РФ относится к категории тяжких преступлений). Лишь в остальных случаях назначалось реальное лишение свободы”, – отмечает адвокат Максим Никонов, который сотрудничает с “Зоной права”.

Девятого апреля стало известно о задержании бывшего начальника ИК №9 Ивана Савельева, которого вместе с его бывшим заместителем Иваном Ковалевым обвинили в пытках заключенного. Позднее его отправили в СИЗО, а Ковалева под домашний арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также 10 апреля в иркутской колонии №15 произошел бунт заключенных из-за избиения одного из осужденных сотрудником ФСИН. Подавлять протест отправили спецназ, а зачинщиков, по словам правозащитников, приказали изнасиловать.