 

В Казахстане режим ЧП продлили до 1 мая. В Кыргызстане – до 30 апреля

14.04.2020, 18:55, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие чрезвычайного положения на территории страны до 1 мая, подписав соответствующий указ. 

Также режим чрезвычайного положения продлен до 30 апреля в Кыргызстане. В стране на 13 апреля зафиксировали 403 случая заражения коронавирусной инфекцией. 

В Казахстане коронавирусом заразились 1199 человек, выздоровели 203 человека. В стране отмечается высокая заболеваемость медперсонала из-за ненормированного графика работы и нехватки средств защиты. Так, в Алматы за сутки заразились 116 медработников.

В Нур-Султане местным жителям, которые с 28 марта соблюдают режим самоизоляции, выходя из дома только в магазин, в аптеку, на работу или вынести мусор, запретили петь на балконах после 23:00. 

“Участились звонки на канал 102 по фактам нарушения тишины в вечернее и ночное время. Понимаем, что сложно находиться в самоизоляции, тем не менее попрошу вас с уважением относиться к окружающим и соблюдать тишину после 23:00, в том числе это касается пения из окон и на балконах”, – заявили в департаменте полиции Нур-Султана. Там предупредили, что нарушители тишины будут привлекаться к административной ответственности. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Политолог: Сейчас большая часть населения наблюдает за пандемией коронавируса как за сериалом

18.02 / Канада решила депортировать экс-члена зондеркоманды Оберлендера

30.03 / Газпром отреагировал на решение арбитража по спору с PGNiG

20.02 / Нижегородский суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании несовершеннолетней

05.03 / С 7 марта “Аэрофлот” перестанет летать в Гонконг

16.02 / Характеристики и рендеры смартфонов OnePlus 8 показали в Сети

05.02 / Леди Гага позировала на руках у бойфренда

14.03 / Власти Испании ввели ограничения на передвижение жителей по стране

04.03 / Hill – мир на планете или новое ядерное оружие — Трамп не может определиться, что важнее

10.02 / «Ведомости»: Из Минэкономразвития уйдут три замминистра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска