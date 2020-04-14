В Казахстане режим ЧП продлили до 1 мая. В Кыргызстане – до 30 апреля

14.04.2020, 18:55, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие чрезвычайного положения на территории страны до 1 мая, подписав соответствующий указ.

Также режим чрезвычайного положения продлен до 30 апреля в Кыргызстане. В стране на 13 апреля зафиксировали 403 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Казахстане коронавирусом заразились 1199 человек, выздоровели 203 человека. В стране отмечается высокая заболеваемость медперсонала из-за ненормированного графика работы и нехватки средств защиты. Так, в Алматы за сутки заразились 116 медработников.

В Нур-Султане местным жителям, которые с 28 марта соблюдают режим самоизоляции, выходя из дома только в магазин, в аптеку, на работу или вынести мусор, запретили петь на балконах после 23:00.

“Участились звонки на канал 102 по фактам нарушения тишины в вечернее и ночное время. Понимаем, что сложно находиться в самоизоляции, тем не менее попрошу вас с уважением относиться к окружающим и соблюдать тишину после 23:00, в том числе это касается пения из окон и на балконах”, – заявили в департаменте полиции Нур-Султана. Там предупредили, что нарушители тишины будут привлекаться к административной ответственности.