Мировые финансовые рынки обнадежены новостями из Китая и смягчением карантина в ряде стран

14.04.2020, 18:54, Новости дня

Мировые финансовые рынки во вторник демонстрируют рост на фоне публикации обнадеживающих данных по торговле в Китае и попыток ряда стран перезапустить экономику путем частичного снятия ограничений, введенных с целью сдержать распространение коронавируса.

Европейские биржевые индексы открылись ростом. Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5 процента – это максимальный прирост с 11 марта. Фьючерсы на американские индексы выросли почти на 1 процент.

По словам аналитиков, угроза более глубокого и затяжного экономического спада начинает ослабевать по мере того, как в ряде стран снижается количество случаев заражения, а принятые антикризисные меры начинают приносить плоды.

Испанские акции выросли на 1,5 процента после открытия части компаний, хотя бары, рестораны и другие общественные места останутся закрытыми по меньшей мере до 26 апреля.

Инвесторов обнадежили и опубликованные данные по китайскому экспорту, который в марте уменьшился всего на 6,6 процента по сравнению с прошлым годом, тогда как прогнозировалось снижение на 14 процентов. Импорт снизился на 0,9 процентов, а не на 9,5 процента, как ожидалось.

Благодаря позитивной динамике в Европе международный индекс MSCI, охватывающий 49 стран, вырос на 0,5 процента.

В Китае индекс голубых фишек поднялся на 1,2 процента, австралийские акции выросли на 1,7 процента, японский индекс Nikkei – на 268 процента, а гонконгский Hang Seng – на 0,9 процента.

Цены на нефть тем временем снизились: по видимости, инвесторы не убеждены, что рекордное сокращение объемов добычи позволит в скором времени сбалансировать рынки, обрушившиеся из-за пандемии коронавируса, хотя прогнозируемое снижение объемов добычи сланцевой нефти в США дает некоторую поддержку. Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent упали на 0,95 процента до 31,46 доллара за баррель, а американская нефть WTI опустилась на 2,3 процента до 21,89 доллара за баррель (минут 1,5 процента по сравнению с предыдущей сессией).

Цены на золото достигли рекордного уровня за семь лет – 1 720,1 доллара за унцию.

Что касается валюты, доллар продолжает ослабевать на фоне проводимой Федеральным резервом масштабной программы кредитования: курс доллара к иене опустился до 107,7. Евро вырос на 0,2 процента до 1,0929 доллара, австралийский доллар на 0,6 процента до 0,6420 доллара.