Источники: Барак Обама поддержит кандидатуру Джо Байдена

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14.04.2020, 18:54, Новости дня

Экс-президент США Барак Обама во вторник выступит в поддержку кандидатуры своего вице-президента Джо Байдена в стремлении сплотить Демократическую партию в преддверии президентских выборов, сообщили два близких к делу источника.

Как ожидается, заявление будет сделано в формате видеообращения.

Напомним, что накануне Байдена поддержал его бывший соперник в борьбе за демократическую номинацию, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, завершивший свою кампанию на прошлой неделе.

Спустя три года после окончания президентства Обамы он и его супруга Мишель по-прежнему пользуются огромной популярностью в рядах Демократической партии.

Во время напряженной борьбы за президентскую номинацию Обама сохранял нейтральную позицию, хотя многие кандидаты пытались ассоциировать себя с ним. Однако теперь, когда этап праймериз фактически пройден, в центре внимания оказывается необходимость сплотить партию в преддверии всеобщих выборов, и Обама обладает уникальной возможностью этому способствовать.

Как сообщается, Обама сыграл ключевую роль в решении Сандерса выйти из гонки и поддержать кандидатуру Байдена.



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