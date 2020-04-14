Полицейские в Подмосковье отправили женщину домой и сами купили ей хлеб

14.04.2020, 18:53, Новости дня

Пожилую жительницу Люберец, которая шла в магазин, сотрудники полиции попросили уйти с улицы, а позже принесли ей продукты домой.

«Мама вышла из дома, пошла в ближайший продуктовый. У нас район часто патрулируют, потому что Люберцы, старый жилой фонд. Сотрудники полиции в громкоговоритель сказали: «Женщина, идите домой, куда вы пошли?» Моя мать немного опешила, остановилась, спросила: «А хлеб вы мне купите?» Они ответили да, спросили квартиру, взяли деньги, съездили и купили маме хлеб, привезли и отдали. Она их у подъезда ждала», – рассказала жительница Люберец Анна радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, мэр Моквы Сергей Собянин в субботу объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как получить цифровой пропуск, и кому он нужен.