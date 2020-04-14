 

Учёные составили возможные сценарии развития пандемии вируса COVID-19

14.04.2020, 18:53, Разное

Учёные из разных стран мира, занимающиеся вопросами изучения распространения коронавируса COVID-19, составили возможные сценарии развития пандемии. При этом наименее вероятными специалисты считают краткосрочные, а вот приход второй волны не исключают.
При составлении возможных сценариев учёные руководствовались такими факторами как число инфицированных людей и длительность пандемии. В этом случае краткосрочные менее реальны, так как, к примеру, в Поднебесной, откуда начала экспортироваться коронавирусная инфекция, сейчас фиксируются новые вспышки, причём теперь, напротив, происходит импорт. Согласно данным статистики, в Китае на сегодняшний день переболели COVID-19 менее 80 тысяч человек, а это очень небольшое количество в сравнении с общим числом населения государства. То есть, большее число китайцев не имело иммунологического контакта с вирусом, что может спровоцировать вторую волну эпидемии.

Многие европейские и североамериканские страны пока не прошли пик заболеваемости. При этом данные государства не могут по большей части использовать опыт Китая с введением жёсткого карантина и прочих мер ввиду демократии и свободы слова. В Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Индии, считают учёные, также вероятна вторая волна пандемии, и в этом некоторая вина менталитета населения, привыкшего к массовым собраниям и мероприятиям.

Относительно Южного полушария у специалистов тоже неутешительные сценарии. Причина в том, что во многих государствах слабо развита система здравоохранения, и фактически нет возможностей для предотвращения распространения COVID-19. В целом учёные прогнозируют, что вторая волна заболеваемости может оказаться более разрушительной. Во-первых, из-за сравнительно небольшого процента уже переболевших, во-вторых, из-за неполной изученности вопроса относительно иммунизации выздоровевших.



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