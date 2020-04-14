Российские банки выделили 500 млн рублей бизнесу на выплаты зарплат

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14.04.2020, 18:53, Новости дня

Российские банки выделили около 500 млн рублей на беспроцентные кредиты бизнесу для выплат заработных плат, сообщил глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

«На сегодня у нас сумма превышает уже 500 млн рублей. И сама по себе она может показаться небольшой, но если мы посмотрим на динамику и ретроспективу двухдневной давности, то там сумма была 70 млн рублей. И если такими темпами мы будем расти, это будет очень хорошая история», – сообщил Браверман в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), передает ТАСС.

Он пояснил, что это позволит сохранить рабочие места. Браверман отметил, что такого рода нулевой кредит с погашением равными частями за длительный период – «абсолютно беспрецедентная мера».

Ранее СМИ сообщали, что власти для поддержки российской экономики из-за распространения нового коронавируса планируют выделить порядка 1 трлн рублей.



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