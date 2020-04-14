 

Ирина Пегова не может вернуться к дочери из-за карантина

14.04.2020, 18:53, Разное

Ирина Пегова не может вернуться к дочке Татьяне из-за карантина. Актриса месяц назад отправилась на съемки в Минск.
На своей странице в Instagram Ирина Пегова написала, что сейчас счастлива, так как имеет стабильный доход, но испытывает огорчение, ведь не может полететь к своей дочери Татьяне. Она считает, что в дни карантина можно о многом подумать, пересмотреть свои взгляды на людей и на всю жизнь. Также актриса заявляет, нельзя позволять себе паниковать. Звезда мечтала посидеть дома, побыть с семьей на изоляции, но и тут ей не повезло, теперь же хочется полежать возле дочки и поболтать с ней, но отправиться домой не может.

Подписчики прокомментировали публикацию и сообщили, что такие противоречивые чувства возникают и у них. Многие признались, часто мечтают отдохнуть, но только наступает свобода, появляется желание вернуться к привычным делам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Скандалы: Банкиров Тольятти распустили по квартирам в Москве

14.03 / Ученые Нидерландов предполагают вероятность создания вакцины от коронавируса

13.02 / Ирина Отиева заявила, что получает две пенсии в месяц

09.04 / Ученые нашли превращающие клетки в “зомби” вирусы

13.02 / У Веры Брежневой на новых снимках увеличилась грудь

27.03 / “Черный лебедь” – феномен 2020 года

08.02 / Пропавший три месяца назад правнук Иосифа Сталина до сих пор не найден в Москве

11.04 / Имбирь и чеснок признали неэффективными в борьбе с коронавирусом

10.04 / Дизайнер создал изображения автомобилей в стиле коронавируса

11.02 / В России появилось приложение для усыновления детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска