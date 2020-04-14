Ирина Пегова не может вернуться к дочери из-за карантина

14.04.2020, 18:53, Разное

Ирина Пегова не может вернуться к дочке Татьяне из-за карантина. Актриса месяц назад отправилась на съемки в Минск.

На своей странице в Instagram Ирина Пегова написала, что сейчас счастлива, так как имеет стабильный доход, но испытывает огорчение, ведь не может полететь к своей дочери Татьяне. Она считает, что в дни карантина можно о многом подумать, пересмотреть свои взгляды на людей и на всю жизнь. Также актриса заявляет, нельзя позволять себе паниковать. Звезда мечтала посидеть дома, побыть с семьей на изоляции, но и тут ей не повезло, теперь же хочется полежать возле дочки и поболтать с ней, но отправиться домой не может.

Подписчики прокомментировали публикацию и сообщили, что такие противоречивые чувства возникают и у них. Многие признались, часто мечтают отдохнуть, но только наступает свобода, появляется желание вернуться к привычным делам.