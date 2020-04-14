Как будет работать комиссия Госдумы по поддержке бизнеса

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14.04.2020, 18:50, Разное

Создание комиссии поддержали все фракции нижней палаты. По словам Володина, новая структура будет работать постоянно. Главная ее задача – поддержать малый и средний бизнес, рассказал спикер.

Он указал на важность эффективной работы комиссии, чтобы она отвечала ожиданиям предпринимателей. Для этого нужна обратная связь между законодателями и бизнесом, подчеркнул председатель нижней палаты.

“Предложения, выработанные в ходе обсуждения, вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса, будут передаваться правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого входит первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков”, – рассказал спикер.

Над поддержкой предпринимателей парламентарии будут работать вместе с профессиональным сообществом. В работу включатся и представители регионов, отметил Володин. По его словам, в комиссии предприниматели смогут получить необходимую помощь, узнать, на какую помощь они могут рассчитывать, и куда нужно обращаться.

Ранее Госдума одобрила новый пакет мер по поддержке граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о выплате пособий семьям, оказавшимся в трудном положении из-за потери работы, а также выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Также Дума поддержала инициативы об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ, кредитах на выплаты зарплаты работникам под гарантии государства. Кроме того, одобрена инициатива о приостановке эксперимента по курортному сбору в регионах.



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