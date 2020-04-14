 

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

14.04.2020, 18:48, Новости дня

Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 30 долларов за баррель, выше этой отметки показатель находился всю прошлую неделю на новостях о переговорах по сокращению добычи сырья странами соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

На данный момент цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,36% – до 30,04 доллара за баррель, ранее показатель достигал 29,95 доллара. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 5,98%, до 21,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы.



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