Мэр Днепра пригрозил перерыть дороги перед церквями из-за несоблюдения карантина

14.04.2020, 18:48, Новости дня

Если украинские священнослужители не будут соблюдать карантин на Пасху, то перед церквями перекопают дороги, а в храмах заложат двери и отключат воду и свет, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения», – написал он в Facebook.

Он заявил, что тем, кто нарушит карантин, грозят штрафы от полиции и уголовные дела.

«Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию», – сообщил мэр Днепра.

Напомним, ранее Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре подтверждено более 90 случаев.

Между тем, в РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

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