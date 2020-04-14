Эксперты дали советы по защите от грязного воздуха

14.04.2020, 18:30, Разное

Медицинские эксперты информировали о лучших мероприятиях, позволяющих нивелировать риски проникновения в организм грязного воздуха. Рекомендации касаются как особенностей дыхания, так и состава ежедневного рациона питания.

По словам медиков, первым правилом защиты от грязного воздуха является привычка дышать носом. Методика является действенной, в первую очередь, из-за того, что данный орган человека снабжен волосками, которые в состоянии задержать около 40% частиц грязи, стремящихся проникнуть внутрь. Как следствие – специалисты рекомендуют, при опасности перемещения среди грязной воздушной среды, передвигаться медленно, преимущественно шагом. Дело в том, что при быстром перемещении, тем более при беге, возникает природная необходимость дышать ртом. Это, во-первых, лишает человека дополнительной “носовой” защиты, а во-вторых – провоцирует увеличение объема вдыхаемого воздуха. В частности, согласно примера врача-терапевта Михаила Хруставки, специализирующегося на вопросах дыхания, спокойное вдыхание носом обеспечивает поставку воздуха в легкие в объеме 500 мл, а активное ротовое – в шесть-восемь раз больше.

Особенным в такой ситуации является ношение защитной маски, являющейся непременным атрибутом в период пандемии коронавируса. Согласно советов медицинских специалистов, наличие смога предполагает ношение маски влажной, однако в местах скопления людей она, наоборот, должна быть сухой. Таким образом рекомендуется иметь при себе смену масок, а в идеале – респиратор, снабженный защитой FFP3, предохраняющий и от грязного воздуха, и от вирусов.

В качестве обязательных ингредиентов пищевого рациона врачи рекомендовали блюда, содержащие вареные овощи (к примеру, борщ), а для питься использовать такие напитки, как чай, морс, компот или узвар. Последний является особенно полезным из-за наличия в нем полезных электролитов и микроэлементов. Не стоит забывать и о сорбентах – на всякий случай в аптечке необходимо иметь черный или белый активированный уголь.