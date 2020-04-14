 

Сын Ксении Собчак Платон трогательно исполнил «песню про девочку»

14.04.2020, 18:30, Разное

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись около года назад, однако сын Платон, оставшийся жить с матерью, сейчас частый гость в доме отца. Недавно мальчик снова побывал в гостях у папы и именно там продемонстрировал вокальный талант, трогательно исполнив «песню про девочку».
В кадрах ролика, обнародованного Виторганом в разделе Stories аккаунта Instagram, раздетый по пояс Платон «с чувством» поёт песню Шаинского «Идёт солдат по городу». Трёхлетний малыш немного переиначил слова легендарной композиции на собственный манер, поэтому в итоге у него получилась песня про девочку, от улыбки которой расцветает вся улица.

Стоит отметить, что у сына Собчак и Виторгана много талантов. Мальчик занимается плаванием, борьбой, а недавно телеведущая показала познаниясына в астрономии. В ролике Платон не только правильно показывал расположение планет Солнечной системы на макете из пластилина и картона, но и произносил их названия на английском языке, который изучает уже довольно давно.



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