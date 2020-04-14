США заявили о выгораживании Россией «террористов»

14.04.2020, 18:30, Новости дня

Представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что разочарована реакцией МИД РФ на решение Соединенных Штатов включить «Русское имперское движение» в список террористических организаций, потребовав от Москвы «остановить пропаганду».

«Вызывает разочарование то, что МИД РФ выгораживает таких террористов, как «Русское имперское движение», которые учат людей совершать террористические нападения. Мы призываем Россию остановить эту пропаганду и внести свой вклад в борьбу с угрозой терроризма по всему миру», – передает слова Ортагус «Интерфакс».

Координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс ранее также заявил, что США считают «хорошим первым шагом» решение Москвы отнести сайт «Русского имперского движения» к числу содержащих экстремистские материалы.

Власти Соединенных Штатов внесли националистическую организацию «Русское имперское движение» в список террористических в начале апреля. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США не смогли внятно объяснить, почему включили организацию в список террористических.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Вашингтон это сделал.