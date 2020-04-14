Часы Apple Watch научатся предупреждать о панических атаках

14.04.2020, 18:30, Разное

По информации сайта EverythingApplePro, смарт-часы Apple Watch уже в скором времени смогут предупредить владельца о приближении панической атаки или другого приступа. Проще говоря, в будущем устройство будет предназначено не только для поддержания физического, но и психического здоровья.

Для внедрения новой функции разработчики задействуют систему ИИ и пульсоксиметр, использующийся для определения уровня насыщенности кислородом крови. Не исключено, что вышеназванный датчик стоит ожидать уже в Apple Watch Series 6, дебют которых намечен на эту осень. Часы будут определять, в какой момент владелец страдает от стресса или беспокойства, также появится возможность автоматического обнаружения панической атаки, однако этой технологией явно обзаведутся лишь будущие девайсы «яблочной» корпорации.

Цель нововведения в предсказании возможного приступа панической атаки и предложение помощи пользователю: к примеру, ему предложат сделать дыхательные упражнения. Для повышения точности функционирования, юзер сможет самостоятельно ввести свои симптомы, что позволит часам заранее предсказывать подобные приступы.