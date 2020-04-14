 

Мама Неймара закрутила роман с 22-летним сексуальным киберспортсменом

14.04.2020, 18:20, Разное

Мама нападающего “Пари Сен-Жермен” Неймара, 52-летняя Надин Гонсалвес, объявила в Instagram о своем романе с Тиагу Рамосом – моделью и киберспортсменом. Тиагу 22 года, в то время как самому футболисту в феврале исполнилось 28 лет.

Будь счастлива, мама. Люблю тебя,

– так отреагировал Неймар на фотографию, где его мама позирует в объятиях Тиагу. Сама Надин подписала снимок “Необъяснимое невозможно объяснить, если человек живет”, аналогично сделал и ее бойфренд, снабдив фото эмодзи в форме сердца. Примечательно, что пост прокомментировал и бывший муж Гонсалвес и отец Неймара, Неймар Сантос, поставив одобрительные смайлики.

Надин Гонсалвес и Тиагу РамосНадин Гонсалвес и Тиагу Рамос с друзьямиНеймар и Тиагу РамосБразильские СМИ утверждают, что Тиагу присутствовал на последнем дне рождения форварда “ПСЖ”. А The Sun, в свою очередь, выяснило и вовсе неожиданные подробности из жизни Рамоса. По данным издания, ранее киберспортсмен (член одной из главных киберспортивных команд Бразилии под названием 4K Easy Game) состоял в отношениях с мужчинами. Среди его экс-бойфрендов называют актера Карлиньоса Майа, PR-консультанта Иринальдо Оливера и бизнесмена Эдуардо Перейру. Якобы с последним он встречался 3 года, жил в его особняке и пользовался его парком дорогих автомобилей.

Тиагу РамосТиагу Рамос с товарищемНеймар с мамойНеймар с отцом



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