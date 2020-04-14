Опубликован трейлер фильма «Доктор Лиза»

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14.04.2020, 18:16, Новости дня

В Сети опубликовали трейлер драматической кинокартины «Доктор Лиза», главную роль исполнила Чулпан Хаматаова.

«Есть истории, которые сильнее хаоса, происходящего вокруг. Истории о том, как оставаться человеком в эпоху тотального равнодушия. Елизавета Глинка за свою жизнь помогла тысячам людей. И будь она сейчас с нами – продолжала бы свое дело, несмотря ни на что», – говорится в описании ролика на YouTube.

Картина основана на реальных событиях, передает РИА «Новости». В ней демонстрируется один день из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки (Чулпан Хаматова). Героиня планирует отметить годовщину свадьбы с мужем и освобождает день, но ненадолго заезжает на работу.

В фильме снялись: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Филипп Авдеев и другие.Режиссер – Оксана Карас. Премьера запланирована на октябрь 2020 года.

Съемки картины стартовали в апреле 2019 года.

Напомним, Елизавета Глинка, врач-реаниматолог по образованию, стала известна благодаря своей правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», которая помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным.

Она неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными акциями. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему люди не забывают Доктора Лизу.



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