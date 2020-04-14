Американские дипломаты в 2018 году предупреждали о проблемах с безопасностью в Уханьском институте вирусологии

14.04.2020, 18:10, Новости дня

За два года до пандемии COVID-19 сотрудники посольства США в КНР несколько раз посетили китайский исследовательский центр в Ухане и направили в Вашингтон две депеши с предупреждениями о недостаточных мерах безопасности в лаборатории, которая проводила исследования коронавирусов летучих мышей. Об этом со ссылкой на собственные источники 14 апреля написало издание The Washington Post.

В 2015 году лаборатория стала первой в Китае, получившей наивысший уровень международной безопасности в области биологических исследований – Р4.

Генеральный консул США в Ухане Джеймисон Фаусс и советник посольства по окружающей среде, науке, технологиям и здравоохранению Рик Свитцер после визита в Ухань написали в депеше, что, по их наблюдениям, деятельность лаборатории в сфере потенциальной передачи коронавирусов летучих мышей человеку представляет риск новой пандемии, подобной SARS.

В Китае существует серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, отметили Фусс и Свитцер в депеше, датированной январем 2018 года. Дипломаты предложили оказать помощь китайским ученым для повышения уровня защиты научного центра. Они отмечали, что исследования коронавирусов насколько важны, настолько и опасны.

Однако правительство США не оказало никакой дополнительной помощи китайской лаборатории, а о депешах вспомнили уже в 2020 году, когда Ухань стал эпицентром эпидемии, пишет газета.

Подтверждения тому, что лаборатория Уханьского института вирусологии стала источником распространения инфекции нет, однако исключать утечку из места, где долгие годы исследовались коронавирусы летучих мышей, нельзя, сказал изданию научный сотрудник университета Беркли Сяо Цян. Он также обратил внимание на лабораторию Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний, которая работает на более низком уровне биобезопасности Р2.

Китайское правительство все еще отказывается отвечать на основные вопросы ученых и общественности о происхождении нового коронавируса, пишет The Washington Post.

Уханьский институт вирусологии в январе – феврале стал мишенью информационных атак в соцсетях. Замдиректора института Ши Чжэнли выступила с заявлением, в котором опровергла влияние человека на коронавирус SARS-CoV-2. Она сообщила, что провела несколько бессонных ночей, проверяя, мог ли вирус вырваться из лаборатории, сообщало 7 февраля издание Caixin. Ши Чжэнли поклялась “своей жизнью”, что утечки не случилось.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была признана властями Китая в декабре 2019 года. Чтобы сдержать распространение инфекции, в январе в КНР ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.