Суд отложил заседание по избранию меры пресечения Черновол на неопределенное время

14.04.2020, 18:10, Новости дня

Заседание по избранию меры пресечения экс-нардепу от “Народного фронта” Татьяне Черновол отложено на неопределенный срок. Об этом объявил судья Сергей Вовк после того, как защита Черновол ходатайствовала об отводе судьи. Трансляция заседания велась на YouTube-канале портала “Судова влада України”.

Адвокат Черновол Ирина Кузина аргументировала необходимость отвода тем, что ей не удалось найти в открытых источниках информацию об автоматическом распределении дела. “У меня есть сомнение, что это автораспределение вообще проводилось в соответствии с законодательством”, – сказала она.

В свою очередь подозреваемая заявила, что у Вовка есть конфликт интересов. “Господин Волк в свое время вынес неправосудное решение против моего коллеги Юрия Луценко, с которым мы вместе конфисковали средства Януковича. Нынешнее дело является местью мне за эту конфискацию”, – считает Черновол.

“Отвод [судье] будет рассматриваться новым составом [суда]. Это заседание объявляется [законченным] без определения даты и времени [следующего заседания]”, – сказал судья Вовк.

Народный депутат от “Европейской Солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на митинге перед зданием суда, что дата нового заседания не определена, сообщает телеканал “Еспресо”. Известно только, что оно пройдет “в рабочее время”.

10 апреля Госбюро расследований Украины объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. Обвинение ходатайствует о заключении Черновол под круглосуточный домашний арест.

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк отметил, что признаков насильственной смерти у погибшего следователи не обнаружили, он мог спастись, но задержался в помещении. Горбатюк считает, что оснований для предъявления подозрений Черновол нет.

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал первого заместителя главы Госбюро расследований Александра Бабикова уйти с госслужбы из-за дела против Черновол. В ГБР заявили, что бюро – вне политики.