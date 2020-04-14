Внеочередное заседание Рады пройдет 16 апреля – нардеп

14.04.2020, 18:10, Новости дня

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 16 апреля в 13.00, об этом написал в Telegram народный депутат из фракции “Слуга народа” Александр Качура.

“Внеочередное заседание ВР назначается на Чистый четверг, послезавтра, 16 апреля, на 13.00. Будем чистить регламент от поправочного спама”, – заявил Качура.

Ко второму чтению законопроекта №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” народные депутаты подали 16 585 поправок. Без их рассмотрения вынесение документа на голосование невозможно.

Замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук 13 апреля заявила, что Рада намерена рассмотреть законопроект о регламенте №1043, который был принят в первом чтении в сентябре 2019 года. Документ среди прочего меняет процедуру рассмотрения поправок, которые не были учтены профильным комитетом при подготовке законопроекта ко второму чтению. Предлагается, чтобы такие поправки рассматривались только по отдельному решению парламента.

Это позволило бы сократить время на рассмотрение законопроекта о невозвращении национализированных банков, который был принят в первом чтении 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение национализированного “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому, пояснял нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.

Первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко прогнозирует, что Рада сможет приступить к рассмотрению “антиколомойского” законопроекта после пасхальных праздников.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие в том числе этого законопроекта позволит быстро продвинуться вперед в доработке параметров нового соглашения с Украиной.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов о рынке земли и о банках Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.