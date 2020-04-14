Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

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14.04.2020, 18:08, Новости дня

Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, информирует Daily Mail.

Отмечается, что от скончавшегося пациента с коронавирусом заразился судмедэксперт. Позже медик также умер. Эксперты считают, что судебно-медицинские работники должны будут защитить себя от вируса. Также исследователи призывают к осторожности тех, кто работает с мертвыми телами, так как пока не до конца ясно, как именно распространяется новый коронавирус, информирует «Московский комсомолец».

Ранее национальная служба здравоохранения Великобритании назвала опасный симптом коронавируса, при наличии которого необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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