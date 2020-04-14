На базе столичной частной клиники открыт коронавирусный центр

14.04.2020, 18:06, Новости дня

В Москве, где число заболевших пока растет, а коронавирусные больницы работают на пределе возможностей, еще одна частная клиника включилась в борьбу с инфекцией. На ее базе меньше чем за две недели создан COVID-стационар на 255 коек, закуплено новое оборудование, в том числе 35 аппаратов ИВЛ. Лечить пациентов там будут бесплатно.

Здесь освобождают от пленки рабочий стол для тех, кто будет ставить диагнозы, здесь собирают каталки для тяжелых пациентов, а здесь работают строители — клинический научный центр должен был стать онкологическим, но станет инфекционными. К каждой койке нужно срочно подводить кислород. В каждой палате устанавливают еще и монитор — ноу-хау этой больницы.

"Пациент может оперативно по видеосвязи связываться с лечащим врачом", — показывает Михаил Суслов, руководитель IT-службы АО "К 31 СИТИ".

У отдела кадров очередь: больница новая, персонал набирают только сейчас. Те, кто уже оформил документы, готовят койки для будущих пациентов.

"Нам сообщили, что нас переквалифицируют, что будет риск большой. Но мы готовы", — говорит медсестра Джамиля Махмудова.

Многие из тех, кого привозят в больницу с двусторонней пневмонией, ходить самостоятельно уже не могут. Для этого предусмотрены каталки.

"Мы оцениваем прибывающих пациентов и, если надо, пользуемся каталками, на них будем отправлять в реанимацию", — рассказывает Александр Владимиров, заместитель главрача АО "К 31 СИТИ".

Отделение реанимации готово полностью: 35 коек, у каждой стоит аппарат искусственной вентиляции легких.

Это одно из самых важных помещений больницы — отделение лучевой диагностики. Тут еще распаковывают необходимое оборудование, а здесь уже установили компьютерный томограф. Именно с помощью этого аппарата у пациентов диагностируют поражение легких.

Только эта больница сможет принять больше 250 пациентов. Первых — уже 16 апреля.

"Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети. Сегодня это 30-я больница и частные клиники. Две клиники уже в работе, сегодня третья", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшие дни количество коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве достигнет 30 тысяч.

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"Вести-Москва"