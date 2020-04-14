Прошлогодний флагман Huawei Mate 20X 5G получил EMUI 10.1

14.04.2020, 17:53, Разное

Прошлогодний флагманский смартфон Huawei Mate 20X 5G получил обновление прошивки до версии EMUI 10.1. Таким образом компания стремительно расширяет список устройств, которые могут обзавестись обновлённой прошивкой.

Huawei Mate 20X 5G, являющийся первым коммерческим телефоном китайской корпорации с поддержкой сетей нового поколения, теперь официально получил возможность обновить модификацию прошивки. EMUI версии 10.1 доступна пока только в режиме бета-тестирования, но даже в этом случае пользователи устройства получают массу нововведений. Большинство из них касается улучшения именно внешнего вида операционной системы и немного меняют анимацию в некоторых окнах. Одним из самых заметных стала разблокировка экрана с помощью дактилоскопического датчика, которая теперь выглядит на порядок лучше и активируется быстрее.

В плане технической части, EMUI 10.1 для Huawei Mate 20X 5G увеличивает время автономной работы за счёт более тонкой настройки энергопотребления. Также у владельцев смартфона появились дополнительные настройки для режима, при котором экран будет всегда включён. В стороне не осталась и основная камера – теперь она может похвастаться более качественными снимками за счёт улучшения аппаратной составляющей.