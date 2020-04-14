Вирусолог: COVID-19 способен держаться в организме бессимптомно до месяца

14.04.2020, 17:53, Новости дня

Новый коронавирус, даже если не проявляется в виде симптомов, действительно способен держаться в организме человека около четырех недель, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Ученые выяснили, что доля заболевших коронавирусом, не проявляющих при этом каких-либо симптомов, составляет от 50 до 70 процентов. Специалисты отмечают, что в таком состоянии пациенты могут находиться до четырех недель. При этом считается, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

«Инкубационный период и длительность пребывания в организме вируса – это разные вещи. Первое – время, когда вирус попал в организм и начинает как-то проявляться. Например, в виде симптомов. Или у бессимптомных больных он показывается на тестах. То есть, здесь у нас цифра от 2 до 14 дней. А вот проживать внутри человека он может до тех пор, пока с ним не справится иммунитет», – говорит Бутенко.

Вирусолог объясняет, что в случаях инаппарантной (бессимптомной) инфекции, иммунная система человека, может справляться с коронавирусом от 7 дней до 4 недель.

Исследователи также отметили, что даже если у бессимптомных носителей признаки болезни так и не появятся, в течение нескольких лет они смогут выработать иммунитет, с чем Бутенко категорически не согласен.

«Это какие-то неправильные сведения, потому что даже основные противовирусные антитела, которые участвуют в создании иммунитета, вырабатываются от 2 до 3 недель после окончания заболевания. За это время человек становится уже невосприимчив к болезни. У него могут быть остаточные явления в виде поражения легких, но он восстанавливается чаще всего», – считает Бутенко.

Ранее китайские врачи поделились опытом работы с бессимптомными носителями коронавируса, рассказав, как именно влияет инфекция на организм таких пациентов.