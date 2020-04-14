Трёхлетний сын Собчак и Виторгана блеснул познаниями в астрономии на английском языке

14.04.2020, 17:53, Разное

Отечественный журналист, блогер и телеведущая Ксения Собчак в разделе Stories аккаунта Instagram показала, чем занимается их с Максимом Виторганом трёхлетний сын в период самоизоляции. Платон в кадрах обнародованного ролика блеснул познаниями в астрономии, причём не на русском, а на английском языке.

Ксения Собчак не раз рассказывала своим поклонникам и демонстрировала в многочисленных видео в соцсети, насколько много уделяет внимания воспитанию, а особенно образованию подрастающего Платона. С совсем юного возраста мальчик учился плаванию в бассейне, затем начал осваивать иностранные языки и методы самообороны. В недавнем ролике телеведущая показала, чего уже удалось достичь их с Виторганом сыну.



Журналист с помощью картона и пластилина сделала некий аналог Солнечной системы, а Платон должен был показывать планеты и говорить из названия. Сын Собчак продемонстрировал, что в астрономии довольно силён, несмотря на то, что ему всего чуть больше трёх лет. Мальчик на английском языке произносил названия всех планет и показывал на макете их расположение, заслужив похвалу именитой матери.