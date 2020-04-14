Живущего с больным коронавирусом мужчину оштрафовали за поход в магазин в Москве

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14.04.2020, 17:53, Новости дня

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал за поход в магазин мужчину, живущего в квартире с больным коронавирусом.

«Вынесено решение в Черемушкинском суде в отношении физического лица, штраф 15 тыс. рублей. Мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным новой коронавирусной инфекцией, покинул жилое помещение в тот период, когда это запрещено», – уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Там уточнили, что мужчина покинул помещение в течение срока болезни лица, который живет с ним в одной квартире. В Мосгосуде добавили, что мужчина отправился за покупками в магазин «Дикси».

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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