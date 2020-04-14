“Поражено больше половины легких”: Врачи прокомментировали состояние Надежды Бабкиной

14.04.2020, 17:53, Разное

Недавно в Сети появилась информация, что популярной певице Надежде Бабкиной, госпитализированной с двухсторонней пневмонией, стало существенно лучше. Тем не менее, источники в больнице прокомментировали авторитетному изданию “СтарХит” истинное положение вещей.

По словам источника, исполнительница периодически все же приходит в сознание и в такие моменты может отвечать на простейшие вопросы врачей, однако общение с медперсоналом происходит исключительно языком жестов. Что, впрочем, не является удивительным, так как Бабкина по прежнему подключена к аппарату ИВЛ, в её шею вставлена трубка, а питание осуществляется посредством зонда. Такие мероприятия являются необходимыми в силу внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонии, диагностированной у знаменитости.

Впрочем, как информирует источник, есть и несколько положительных моментов. В частности, температура у исполнительницы снизилась до 36,5. Несмотря на то, что поражено около 60% легких, контрольные тесты на момент беседы не демонстрируют отрицательной динамики. Звезда сцены круглосуточно окружена вниманием, она находится под наблюдением лучших врачей клиники и получает всю необходимую терапию.