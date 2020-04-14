 

“Поражено больше половины легких”: Врачи прокомментировали состояние Надежды Бабкиной

14.04.2020, 17:53, Разное

Недавно в Сети появилась информация, что популярной певице Надежде Бабкиной, госпитализированной с двухсторонней пневмонией, стало существенно лучше. Тем не менее, источники в больнице прокомментировали авторитетному изданию “СтарХит” истинное положение вещей.
По словам источника, исполнительница периодически все же приходит в сознание и в такие моменты может отвечать на простейшие вопросы врачей, однако общение с медперсоналом происходит исключительно языком жестов. Что, впрочем, не является удивительным, так как Бабкина по прежнему подключена к аппарату ИВЛ, в её шею вставлена трубка, а питание осуществляется посредством зонда. Такие мероприятия являются необходимыми в силу внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонии, диагностированной у знаменитости.

Впрочем, как информирует источник, есть и несколько положительных моментов. В частности, температура у исполнительницы снизилась до 36,5. Несмотря на то, что поражено около 60% легких, контрольные тесты на момент беседы не демонстрируют отрицательной динамики. Звезда сцены круглосуточно окружена вниманием, она находится под наблюдением лучших врачей клиники и получает всю необходимую терапию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Врач советует душ и соки как способ избавления от сезонной депрессии

04.04 / Три истории о встречах со страшными черными гуманоидами

14.03 / Вслед за Вайноной Райдер: Пенелопа Крус высказалась в поддержку Джонни Деппа

23.02 / Мнение: Изба-читальня. Что творится…

17.02 / «Я в клинике»: Инне Чуриковой понадобилась помощь врачей

11.02 / Заслуженный артист разбился в аварии

27.02 / Мнение: “Путин всех переиграл”. Опять

19.02 / Артистка сыграла на скрипке во время операции на мозге

20.02 / Ксения Собчак появилась на премьере документального фильма в прозрачном бюстгальтере

14.03 / Обнуление России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска