Начался всероссийский диктант по персональной защите от коронавируса

14.04.2020, 17:53, Новости дня

Во вторник стартует всероссийская акция «Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19». Это совместный проект РОЦИТ, ОНФ и РАЭК, реализуемый при поддержке АНО «Национальные приоритеты» и сайта стопкоронавирус.рф.

Акция запущена на платформе всероссийского проекта – ЦифровойДиктант.рф.

По словам организаторов, проект ставит перед собой следующие цели: передать системные знания о вспышке заболевания и мерах персональной защиты; определить степень осведомленности людей и выявить «слабые места» в знаниях для дальнейшей эффективной работы по их информированию; проанализировать результаты и составить подробную картину осведомленности населения по различным признакам (региональный, социально-демографический); сформировать рекомендации для госполитики и просветительской кампании по борьбе со вспышкой COVID-19.

«Онлайн-платформа, специально разработанная нами для «Цифрового Диктанта», доказала свою уникальность и эффективность для масштабных онлайн-тестирований и опросов. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой и необходимостью коммуникации с гражданами по этой теме, командой РОЦИТ принято решение на этой платформе запустить проект «Цифровой диктант» по персональной защите от COVID-19», – отметил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что РАЭК «активно поддерживает проект».

«Мы координируем многие отраслевые инициативы, связанные с противодействием распространению COVID-19, а также изучаем его влияние на цифровые сервисы, на работу интернет-игроков, на трансформацию бизнеса. Аналитики РАЭК фиксируют рост количества и качества онлайн-сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто лишен привычного рода деятельности и ограничен в офлайн-коммуникациях. С другой стороны, очень важно повышать осведомленность и компетенции самих граждан в вопросах противодействия распространению коронавируса. Уверен, Всероссийский диктант по персональной защите от COVID-19 поможет решить эту задачу, а нам всем – лучше подготовиться к борьбе с распространением вируса, не выходя из дома», – сказал Плуготаренко.

Принять участие в акции может каждый. Пройти диктант можно в онлайн-формате с 14 по 21 апреля на сайте https://covid19.digitaldictation.ru.

Организаторы: РОЦИТ, ОНФ, РАЭК, отраслевые партнеры. Технологические партнеры: RUVENTS, RUNET-ID.