Доктор Комаровский объяснил высокую смертность в Италии от COVID-19

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14.04.2020, 17:48, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает массовый прием антибиотиков одной из вероятных причин высокого уровня смертности от COVID-19 в Италии, сообщается на его Youtube-канале.

«Чем активнее используются антибиотики, особенно если без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона у людей, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов», – отметил Комаровский на YouTube.

Врач добавил, что осложнения у зараженных коронавирусом часто бывают вызваны бактериями, на которые «ничего» не действует, что может приводить к повышению летальности.

Комаровский призвал ни в коем случае не принимать антибиотики как средство самолечения или профилактики.

«Доказано тысячами исследований, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а увеличивают вероятность бактериальных осложнений», – предупредил доктор.

Ранее Комаровский перечислил лекарства, которые нужно иметь в аптечке на период эпидемий и развеял популярный миф о черных медицинских масках.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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