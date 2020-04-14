Прокуроров в регионах обязали реагировать на завышение цен социально значимых продуктов

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14.04.2020, 17:48, Новости дня

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах незамедлительно реагировать на сведения о завышении цен на социально значимые товары.

«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ритейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и др.)», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в РФ установлен мораторий на проведение контролирующими органами в 2020 году плановых и внеплановых проверок.

«При этом с учетом необходимости принятия дополнительных мер по защите прав граждан в сложившихся условиях с ФАС РФ выработан порядок взаимодействия при поступлении в органы прокуратуры сведений о завышении поставщиками и производителями товаров цен на социально значимую продукцию», – добавили в ведомстве.

Ранее в ФАС поступили жалобы от россиян на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок.

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