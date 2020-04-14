Глава Минюста назвал бунт в колонии Ангарска срежиссированным извне

14.04.2020, 17:48, Новости дня

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что бунт в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области был срежиссирован извне.

«Мне бы не хотелось комментировать предмет расследования, пока идут следственные действия. Но могу сказать, что есть понятные факты – четыре года у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных», – передает слова Чуйченко «Российская газета».

Он заявил, что у него есть информация, что бунт «был срежиссирован извне».

«Эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», – сказал министр.

Он обратил внимание, что члены общественной наблюдательной комиссии Иркутской области провели осмотр колонии.

«Председатель ОНК Олег Антипенко подтвердил, что люди по колонии передвигаются нормально, налажен быт и питание. В ближайшее время по согласованию со следственными органами правозащитники планируют встретиться с осужденными, которые участвовали в беспорядках. Кроме того, ГУФСИН открыло горячую линию для родственников. Они могут позвонить в дежурную часть, чтоб записаться на прием и получить информацию о своих родных. Поэтому все заявления о том, что на территорию колонии не пускают правозащитников, о том, что ФСИН не предоставляет информацию – не соответствуют действительности», – сообщил Чуйченко.

Он уверен, что ситуация в Ангарске – это провокация. Министр призвал расследовать ситуацию.

«Хотел бы отметить, что несмотря на довольно сложную ситуацию из-за пандемии, система работает и оперативно реагирует на вызовы иного рода», – подытожил Чуйченко.

Вечером 9 апреля один из осужденных, содержащийся в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников учреждения и призывал других осужденных к противоправным действиям. Находящиеся в соседних помещениях штрафного изолятора осужденные разбили стекла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы на руках осколками и напали на сотрудника. Также они устроили поджог. Возбуждено дело.

Пожар был локализован на площади 30 тыс. кв. метров, открытое горение удалось ликвидировать. Огнем уничтожено восемь объектов, в том числе производственные цехи, расположенные в промзоне колонии.

Из-под завалов извлекли одно тело погибшего.