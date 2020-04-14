Четкое следование средиземноморской диете замедляет снижение памяти и умственной работоспособности

14.04.2020, 17:40, Разное

Риск нарушения когнитивных функций – памяти, умственной работоспособности и других – ниже у людей, которые следуют средиземноморской диете. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в Alzheimer’s and Dementia.

Исследователи фокусировались на влиянии девяти составляющих средиземноморской диеты – потребления фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, рыбы, оливкогомасла, а также ограничения красного мяса и алкоголя – на когнитивные функции.

Ученые подчеркивают, что нужно не только пытаться следовать средиземноморской диете. Желательно максимально строго ее придерживаться.

«У людей, которые наиболее строго придерживались средиземноморской диеты, риск нарушения когнитивных функций снижался на 45-50%», – рассказала CNN доктор Эмили Чью (Emily Chew), глава отдела эпидемиологии и клинического применения Национального института глаза, соавтор исследования.

Авторы научной работы проанализировали данные крупных исследований возрастных болезней глаз. Около 8 тысяч участников исследований регулярно проходили когнитивные тесты, за ними наблюдали не менее 10 лет. У людей, диета которых была ближе всего к средиземноморской по перечисленным параметром, ухудшение когнитивных функций с возрастом происходило медленней, чем у людей, чей рацион отличался от этой диеты.

Также ученые обнаружили, что средиземноморская диета замедляла развитие когнитивных нарушений и у люди с генетическим риском болезни Альцгеймера (носителей гена ApoE).