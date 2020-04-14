10 штатов разрабатывают скоординированный план открытия экономики

14.04.2020, 17:35, Новости дня

Десять американских штатов планируют независимо от Белого дома начать возобновление экономической деятельности, приостановленной из-за коронавируса. Именно на эти штаты приходится значительная часть объема американской экономики.

В понедельник три штата западного побережья во главе с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, а также семь штатов восточного побережья во главе с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, объявили, что разрабатывают скоординированные региональные планы открытия экономики.

Всеми этими штатами, за исключением Массачусетса, руководят губернаторы-демократы.

В четвертом квартале 2019 года на эти десять штатов в совокупности приходилось 38,3 процента ВВП, что подчеркивает, насколько сильно американская экономика зависит от наиболее густонаселенных штатов.

Согласно статистике Бюро экономического анализа, на Калифорнию и Нью-Йорк, занимающие первое и третье место по численности населения соответственно, приходится около 23 процентов ВВП.

О планах скоординированных действий было объявлено после того, как президент Дональд Трамп заявил, что решение об открытии экономики является его прерогативой. В Белом доме готовят свои планы, которые, как ожидается, вскоре будут анонсированы.

Однако Трамп также дал понять, что предпочел бы оставить этот вопрос на усмотрение губернаторов. «Я бы предпочел, чтобы решение приняли они», – сказал президент в ходе ежедневной пресс-конференции.

Помимо упомянутых штатов, наибольший вклад в ВВП вносят Техас и Флорида, на которые в совокупности приходится 14 процентов. Губернаторы обоих штатов – республиканцы.

Как сообщил в понедельник Ньюсом, Калифорния, Орегон и Вашингтон анонсируют свои планы во вторник.

Штаты северо-востока – Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Делавэр, Пенсильвания, Род-Айленд и Массачусетс, намерены координировать усилия по постепенному возобновлению экономической активности, но итоговые решения каждый штат будет принимать самостоятельно, исходя из своих нужд, пояснил Куомо.