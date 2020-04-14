Грузия: как праздновать Пасху в условиях чрезвычайного положения?

14.04.2020, 17:35, Новости дня

Несмотря на то, что до Пасхи – одного из главных для христиан восточного обряда праздников – остается всего четыре дня, до сих пор нет ясности в том, как будут проходить пасхальные богослужения в православных церквях Грузии в условиях действующего в стране чрезвычайного положения и комендантского часа.

«Богослужение состоится. Надо согласовать детали. С моей стороны было бы поспешным высказывать предположения», – заявил на брифинге 14 апреля представитель грузинской Патриархии.

Часть священнослужителей заявляет о недопустимости нарушения закона, в то время как есть и те, кто говорят, что ожидают паству на литургии 18 апреля, в ночь с субботы на воскресенье.

При этом в стране объявлен комендантский час с 9 часов вечера до 6 часов утра, соответственно, присутствие на ночной литургии для граждан невозможно без нарушения закона. Более того, согласно правилам карантина, введенного по стране для приостановления распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, по всей Грузии запрещается собрание более трех человек. Тем не менее, это правило не соблюдается в церквях, где паства регулярно посещает богослужения.

В поисках компромисса

Одновременно 14 апреля стало известно, что у одного из священников православной церкви в Тбилиси, который провел службу 12 апреля, диагностировали COVID-19. Аналогичный диагноз был подтвержден у его племянника и сестры, которая работает медсестрой. В интервью грузинским СМИ, зараженный коронавирусом священник подтвердил, что причащался в Вербное воскресенье вместе с другими верующими. Примечательно, что Грузинская православная церковь ранее отказалась изменить обряд причастия с одного потира.

Грузинские власти надеялись на достижение договоренности с Патриархией в связи с пасхальным богослужением. Как заявил на прошлой неделе глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, Патриархия «очень хорошо сотрудничает» с руководством Грузии по данному вопросу.

«Наверное, мы договоримся так, чтобы закон не был нарушен ни с нашей стороны, ни со стороны Церкви», – заявил 9 апреля министр внутренних дел Грузии.

Премьер Грузии Георгий Гахария и другие представители власти провели вечером, 13 апреля, встречу в Патриархии, хотя пока неизвестно, о чем им удалось договориться.

При этом на брифинге 14 апреля грузинский премьер сообщил, что с 15 апреля правительство закрывает на 10 дней въезд и выезд из четырёх крупных городов страны, в том числе Тбилиси, «чтобы сократить мобильность в этих городах». Также было решено продлить в стране режим чрезвычайного положения до 10 мая.

Реакция оппозиции

Грузинская оппозиция считает, что послание грузинских властей Церкви должно быть более четким. В частности, согласно оппонентам, объявленный в стране всеобщий карантин окажется в итоге бессмысленным, если грузинское руководство не даст ясно понять, что за нарушение закона все граждане, несмотря на их статус и цели, будут нести наказание.

«Власть является властью для всех, и она должна устанавливать правила равноправно… Позиция руководства в отношение церкви должна измениться, т. е. власти не говорят, что это (нарушение закона для паствы и духовных лиц – Н.Ч.) недопустимо… Пока будут звучать такие заявления, нет оснований ожидать что эта группа людей изменит своё отношение», — заявил один из лидеров оппозиционной «Европейской Грузии», депутат Гига Бокерия.

В партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД») разделяют это мнение. Как заявила СМИ депутат от «ЕНД» Саломе Самадашвили, обеспечение исполнения закона «является непосредственной обязанностью властей», и что в данном случае делать исключение, недопустимо.

Статистика

По состоянию на 14 апреля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 296 человек, при этом 68 из них уже выздоровели, а трое умерли. В то же время сепаратистские власти в Цхинвальском регионе утверждают, что на этой территории не зафиксировано случаев коронавируса. Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, COVID-19 подтвердился у трёх лиц.

В соседних странах ситуация обстоит следующим образом: в Армении – 1,067 инфицированных коронавирусом, из них 265 выздоровели и 16 умерли, в Азербайджане – 1, 148 случаев COVID-19, из них 289 пациентов выздоровели и 12 скончались, в России – 21,102 подтвержденных фактов заболевания, с 1,694 случаями излечения и 170 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 61,049 инфицированных COVID-19, из них 3,957 выздоровели, и 1,296 – умерли.