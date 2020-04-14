 

Полицейскому отрубили руку за попытку задержать нарушителей карантина

14.04.2020, 17:30, Разное

Нарушители карантина в Индии с помощью меча отрубили руку одному из полицейских, которые пытались остановить их автомобиль. Другие его коллеги также получили травмы, передает Vse42.ru. 

Инцидент произошел в штате Пенджаб. Преступниками оказались культисты ордена Нихангов – воинственных стражей местных храмов. В машине находились семеро человек, которые оказали сопротивление. Примечательно, что правоохранителю удалось сохранить руку. Для этого ему пришлось провести семичасовую операцию.



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