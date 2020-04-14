 

Елена Малышева рассказала, почему в Англии у трети докторов обнаружили COVID-19

14.04.2020, 17:30, Разное

В Англии у 33% докторов обнаружили COVID-19. Елена Малышева объяснила сложившуюся подобным образом тенденцию.
Елена Малышева сообщает, что, согласно мировой статистике, у 80% людей коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Если будут делать тесты всем, то выявят людей, которые вирус в организме имеют, но они ощущают себя хорошо. Телеведущая считает, что в Южной Корее показатель смертей не превысил 1%, поскольку там огромное количество людей проверили. Она стала сравнивать тестирование в данной стране и в Италии и разъяснила, почему индекс смертности в последней выше. Итальянские медики проводили тестирование тяжелых больных, которые находились в реанимации, или людей с тяжелыми состояниями организма. В итоге смертность составила 6-7%.

Также эксперт сделала акцент на то, что доктора работают в опасной среде, и риск заразиться у них выше, потому она не удивляется, что по результатам тестов в Англии вирус нашли у трети сотрудников больниц. Они ведь работают в госпиталях, а потом идут в семью, ездят общественным транспортом.

Елена Малышева думает, стоить начать проводить тесты всем, и тогда выяснится, что коронавирус есть у многих людей. Доктор отметила также группу юного населения – дети легко переносят заболевание, но активно могут заражать окружающих.



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