 

Рошаль попросил СК прекратить проверку больницы в Уфе из-за заражения коронавирусом

14.04.2020, 17:30, Новости дня

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил Следственный комитет прекратить проверку против руководства больницы в Уфе, где пациенты и сотрудники заразились коронавирусом.

«Как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления? С нашей точки зрения, это не выдерживает критики. И полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации. На вопрос, все ли сделал главный врач в этой ситуации, должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава», – передает ТАСС заявление Рошаля.

Рошаль от лица Медпалаты призвал центральный Следственный комитет РФ оценить действия следователей в Башкортостане и «прекратить доследственную проверку».

Речь идет о республиканской клинической больнице Башкирии, которая с 6 апреля закрыта на карантин. Ко вторнику коронавирус подтвержден у 54 человек, 20 из них – сотрудники, еще 34 – пациенты.

11 апреля СК начал проверку по факту халатности в больнице. Проверку контролирует Генпрокуратура.



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