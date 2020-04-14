 

G7 поддержал отсрочку для бедных стран на обслуживание долга

14.04.2020, 17:30, Новости дня

Страны «Большой семерки» (G7) поддержали введение моратория на обслуживание долга для бедных стран в ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции, говорится в заявлении, обнародованном минфином США.

США в этом году является председательствующей страной в G7. Заявление подготовлено после видеоконференции министров финансов и глав центробанков «Большой семерки», передает ТАСС.

«Министры и главы ЦБ отметили, что ряд наиболее уязвимых и бедных стран столкнется с серьезными проблемами в области здравоохранения и экономики в связи с последствиями COVID-19. Министры и главы ЦБ поддерживают многосторонние усилия по оказанию помощи этим странам и готовы предоставить временную приостановку платежей по обслуживанию долга для всех стран, имеющих право на льготное финансирование со стороны Всемирного банка, если к ним присоединятся все двусторонние официальные кредиторы из Группы двадцати и по согласованию с Парижским клубом», – говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что в планах у стран «Большой двадцатки» введение моратория на выплаты по двусторонним кредитам для государств с низким уровнем доходов. Это предлагается в рамках мероприятий по борьбе с пандемией и для предотвращения долгового кризиса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В Минске ответили на заявление Киева про «угрозу войны» между Россией и Белоруссией

09.02 / Столкновения в Казахстане. Число жертв достигло 10, страну покинули более 4 тыс. граждан

31.03 / Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

11.02 / Таиланд выплатит 140 тысяч долларов семье детей, погибших при столкновении катеров

12.04 / National Interest поведал о “большой проблеме” из России

09.02 / Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере

21.02 / Пристайко: Оккупированные районы Украины стали территорией страха и террора

09.04 / Ученые рассказали, когда растения в долине Амазонки были одомашнены

04.03 / Румыния запретила въезд российскому лингвисту

11.02 / Фитнес-клуб отказал в скидке омичу из-за большого веса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска