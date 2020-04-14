“Ей стало лучше”: Андрей Разин рассказал о состоянии Татьяны Булановой

14.04.2020, 17:30, Разное

Музыкальный продюсер Андрей Разин разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснил о нынешнем состоянии Татьяны Булановой, госпитализированной ранее в предынсультном состоянии. Подписчики знаменитости с благодарностью приняли пост знаменитости.

Выложенный в микроблоге черно-белый фотоснимок, на котором “смикшированы” музыкант и певица в их молодые годы, Андрей Разин сопроводил новостями, дающими основания для оптимизма фолловерам. По его словам, из Санкт-Петербурга пришли приятные вести: Татьяне Булановой, находящейся в одном из лучших кардиологических центров Питера, стало лучше. По выражению продюсера, певица находится “на связи”, и доктора делают все возможное, чтобы поскорее вернуть исполнительницу к полноценной и здоровой жизни. Также экс-лидер группы “Ласковый май” передал поп-звезде “пламенный привет” от всех музыкантов “Дискотеки «Союз»” и выразил надежду на скорейшее возвращение певицы в коллектив звезд 90-х.

Фолловеры восприняли известие от Андрея Разина с большой радостью. Поклонники пожелали Татьяне Булановой поскорее поправляться и продолжать радовать меломанов своими хитами и новыми песнями.