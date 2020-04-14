 

Что произошло за ночь 14 апреля

14.04.2020, 17:25, Разное

Коротко.

  • В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Им было от 29 до 80 лет, у самой молодой из них был синдром Дауна. Из-за роста числа больных с COVID-19 в столичном Депздраве уже прогнозируют дефицит коек в больницах в ближайшие 2-3 недели.

  • Почти 40% россиян считают, что президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, следует из результатов опроса «Левада-центра». По мнению 28% респондентов, он работает на благо чиновников. Еще 18% опрошенных уверены, что Путин заботится о нуждах среднего класса, а 16% говорят об отстаивании интересов простых людей. 

  • В Приморье соблюдение режима самоизоляции начали контролировать с помощью дронов. В краевом правительстве напомнили, что в регионе запрещены любые массовые мероприятия и предупредили, что для проверки соблюдения этого правила в крупных городах вылетают квадрокоптеры.

  • В Подмосковье абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо электронных пропусков. После отправки смс на номер 0250 для перемещения по региону они автоматически получали справочно-информационно-развлекательную услугу, за каждое сообщения с абонентов списывали 30 рублей. В «Мегафоне» объяснили, что номер еще утром 13 апреля был привязан к другому сервису, а в компании не получали запросов от областного правительства

  • В московском метро временно закроют вестибюли 20 станций. Из-за низкой нагрузки с 14 апреля будут закрыты некоторые входы и выходы наименее востребованных станций, но сами они продолжат работать.

    • Источник: Новая газета



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