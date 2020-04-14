 

В Европе начали постепенно снимать ограничения в связи с коронавирусом

14.04.2020, 17:21, Новости дня

В некоторых странах Евросоюза власти, начиная с этой недели, приступят к снятию ряда ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Так, в некоторых регионах Испании возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. Начнут деятельность компании,  работающие в индустрии строительства, тяжелой промышленности, а также предоставляющим услуги в сфере безопасности, ремонта, информирует «Интерфакс».

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер будут открыты книжные, канцелярские и детские магазины. Ограничительные меры, как отмечается, различаются в зависимости от области.

В Австрии со вторника начнут работать некоторые магазины и предприятия в сфере услуг. До этого, в стране работали только продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами для животных, банки, почтовые отделения, прачечные и химчистки, а также автозаправочные станции.

С 14 апреля открываются автомастерские и мастерские по починке велосипедов, автомобильные мойки, строительные и садоводческие рынки независимо от площади помещений. Также открываются небольшие торговые помещения, такие как магазины оптики, одежды и обуви. Однако они могут начать работать при условии,  что их площадь не превышает  400 квадратных метров.

В Чехии начали снимать некоторые ограничения еще с прошлой недели.  Со вторника там снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых в работе на «жизненно важных сферах инфраструктуры».

В Дании на этой неделе собрались открыть начальные школы и детские сады. Однако театры, рестораны, бары и другие подобные объекты будут закрыты до 10 мая.

В Польше ожидают послабления ограничительных мер с 19 апреля.

Ранее эксперт заявил, что в случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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