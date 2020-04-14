 

Заразившаяся коронавирусом жительница Шадринска заявила в полицию на разгласившего её диагноз фельдшера

14.04.2020, 17:17, Разное

В Шадринске (Курганская область) учащаяся одного из столичных вузов заразилась коронавирусом. Жительница города утверждает, что фельдшер местного медучреждения разгласил не только её диагноз, но и персональные данные, поэтому она написала на него заявление в полицию.
По словам заразившейся коронавирусом студентки, данные о её заболевании были обнародованы раньше, чем она узнала точный диагноз. Девушка говорит, что из-за нарушения закона о персональных данных она начала получать гневные сообщения в социальной сети от жителей Шадринска, а кроме того, её обсуждают в городских пабликах, говоря о нарушении режима самоизоляции после возвращения из столицы, где сейчас наблюдается самая сложная по всей РФ ситуация с распространением коронавируса. В разглашении конфиденциальной информации пациентка обвиняет фельдшера, о чём написала в поданном в полицию заявлении.

По данным интернет-портала Znak, в областном УМВД РФ подтвердили, что заявление действительно поступало. Другую информацию о произошедшем в правоохранительных органах региона на текущий момент не предоставляют.



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